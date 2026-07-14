Франция израсходовала более 200 млн кубометров зимнего запаса газа из-за жары
Франция в начале июля выкачала более 200 млн кубометров газа из подземных хранилищ, которые предназначены для зимнего отопительного сезона. Причиной стала аномальная жара, вызвавшая рост энергопотребления из-за массового использования кондиционеров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
С 1 по 10 июля в подземные газохранилища страны было закачано 367,9 млн кубометров газа, однако за тот же период из них отобрали 211,5 млн кубометров топлива. Это стало максимальным десятидневным объемом выкачки с конца марта – начала апреля, когда во Франции еще продолжался отопительный сезон. При этом темпы пополнения запасов оказались самыми низкими для начала июля за всю историю наблюдений. Общий объем газа в хранилищах увеличился лишь на 0,14%, тогда как за аналогичный период 2025 г. прирост составлял 0,29%.
Как отмечают аналитики агентства, рост потребления электроэнергии на фоне жары привел к увеличению нагрузки на газовые электростанции. Из-за недостаточного объема собственной добычи и импортных поставок Франция вынуждена дополнительно использовать газ из подземных хранилищ.
Летом 2026 г. Европа столкнулась с аномальной жарой. 13 июля Reuters со ссылкой на данные сети мониторинга смертности Euromomo писал, что жара в Европе привела к 10 650 смертям на неделе с 22 по 28 июня.Подавляющее большинство смертей составили люди в возрасте 65 лет и старше – более 9000 человек. Данные Euromomo по статистике смертности в 27 европейских странах включали избыточную смертность от всех причин, а не только от жары, указывается в материале.
12 июля Франция остановила три АЭС из-за жары. Еще восемь АЭС страны сейчас работают на пониженной мощности. 9 июля стало известно, что, по данным Службы по изменению климата Copernicus, июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию – это на 3,06 градуса выше климатической нормы.