Франция израсходовала более 200 млн кубометров зимнего запаса газа из-за жары

С 1 по 10 июля в подземные газохранилища страны было закачано 367,9 млн кубометров газа, однако за тот же период из них отобрали 211,5 млн кубометров топлива. Это стало максимальным десятидневным объемом выкачки с конца марта – начала апреля, когда во Франции еще продолжался отопительный сезон. При этом темпы пополнения запасов оказались самыми низкими для начала июля за всю историю наблюдений. Общий объем газа в хранилищах увеличился лишь на 0,14%, тогда как за аналогичный период 2025 г. прирост составлял 0,29%.