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Франция израсходовала более 200 млн кубометров зимнего запаса газа из-за жары

Ведомости

Франция в начале июля выкачала более 200 млн кубометров газа из подземных хранилищ, которые предназначены для зимнего отопительного сезона. Причиной стала аномальная жара, вызвавшая рост энергопотребления из-за массового использования кондиционеров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

С 1 по 10 июля в подземные газохранилища страны было закачано 367,9 млн кубометров газа, однако за тот же период из них отобрали 211,5 млн кубометров топлива. Это стало максимальным десятидневным объемом выкачки с конца марта – начала апреля, когда во Франции еще продолжался отопительный сезон. При этом темпы пополнения запасов оказались самыми низкими для начала июля за всю историю наблюдений. Общий объем газа в хранилищах увеличился лишь на 0,14%, тогда как за аналогичный период 2025 г. прирост составлял 0,29%.

Аномальная жара в Европе
Европу накрыла волна аномальной жары: температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Сильнее всего от зноя страдает Франция – в ряде городов дневные максимумы уверенно превысили отметку в 40 градусов по Цельсию, отмечает Euronews. Экстремальная погода привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Власти Бранденбурга, Гессена и Северного Рейна–Вестфалии призывают жителей экономно расходовать воду, пишет немецкая газета Die Welt.На фото: Потсдам, Германия.
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Европу накрыла волна аномальной жары: температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Сильнее всего от зноя страдает Франция – в ряде городов дневные максимумы уверенно превысили отметку в 40 градусов по Цельсию, отмечает Euronews. Экстремальная погода привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Власти Бранденбурга, Гессена и Северного Рейна–Вестфалии призывают жителей экономно расходовать воду, пишет немецкая газета Die Welt.

На фото: Потсдам, Германия. / Jens Kalaene/dpa via Reuters Connect

Как отмечают аналитики агентства, рост потребления электроэнергии на фоне жары привел к увеличению нагрузки на газовые электростанции. Из-за недостаточного объема собственной добычи и импортных поставок Франция вынуждена дополнительно использовать газ из подземных хранилищ.

Летом 2026 г. Европа столкнулась с аномальной жарой. 13 июля Reuters со ссылкой на данные сети мониторинга смертности Euromomo писал, что жара в Европе привела к 10 650 смертям на неделе с 22 по 28 июня.Подавляющее большинство смертей составили люди в возрасте 65 лет и старше – более 9000 человек. Данные Euromomo по статистике смертности в 27 европейских странах включали избыточную смертность от всех причин, а не только от жары, указывается в материале.

12 июля Франция остановила три АЭС из-за жары. Еще восемь АЭС страны сейчас работают на пониженной мощности. 9 июля стало известно, что, по данным Службы по изменению климата Copernicus, июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию – это на 3,06 градуса выше климатической нормы.

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