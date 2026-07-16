В Польше хотят ввести в законодательство режим «полной готовности к войне»
Власти Польши разрабатывают проект, который позволит закрепить в законодательстве режим «полной готовности к войне». Об этом в интервью порталу Defence24 сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович.
«Мы работаем над этим, я не хочу вдаваться в детали. Режим полной готовности к войне – так это называется в проекте», – сказал Самсонович.
По его словам, новый правовой режим позволит заранее подготовить вооруженные силы, объекты инфраструктуры и транспортную систему к возможному конфликту еще до официального введения военного положения. Сейчас документ находится на стадии разработки и межведомственного согласования.
14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что первые учения стран «коалиции желающих» с участием военнослужащих Великобритании и Франции пройдут осенью 2026 г. на польской территории. По его словам, маневры будут направлены на подготовку участников коалиции к обеспечению безопасности в регионе.
Туск отмечал, что учения будут носить международный характер. Основными их участниками станут подразделения Франции и Великобритании, при этом Польша с самого начала участвует в подготовке мероприятий. За вопросы логистики и организации отвечает польское командование, расположенное в Быдгоще.