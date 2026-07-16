В Польше хотят ввести в законодательство режим «полной готовности к войне»

Туск отмечал, что учения будут носить международный характер. Основными их участниками станут подразделения Франции и Великобритании, при этом Польша с самого начала участвует в подготовке мероприятий. За вопросы логистики и организации отвечает польское командование, расположенное в Быдгоще.