Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
FLOT64,7-7,33%CNY Бирж.11,585+1,26%IMOEX2 022,27-4,24%RTSI813,43-4,68%RGBI111,06-1,04%RGBITR743,28-0,98%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Польше хотят ввести в законодательство режим «полной готовности к войне»

Ведомости

Власти Польши разрабатывают проект, который позволит закрепить в законодательстве режим «полной готовности к войне». Об этом в интервью порталу Defence24 сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович.

«Мы работаем над этим, я не хочу вдаваться в детали. Режим полной готовности к войне – так это называется в проекте», – сказал Самсонович.

По его словам, новый правовой режим позволит заранее подготовить вооруженные силы, объекты инфраструктуры и транспортную систему к возможному конфликту еще до официального введения военного положения. Сейчас документ находится на стадии разработки и межведомственного согласования.

14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что первые учения стран «коалиции желающих» с участием военнослужащих Великобритании и Франции пройдут осенью 2026 г. на польской территории. По его словам, маневры будут направлены на подготовку участников коалиции к обеспечению безопасности в регионе.

Туск отмечал, что учения будут носить международный характер. Основными их участниками станут подразделения Франции и Великобритании, при этом Польша с самого начала участвует в подготовке мероприятий. За вопросы логистики и организации отвечает польское командование, расположенное в Быдгоще.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её