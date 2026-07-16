Власти Дубая опровергли сообщения о взрывах в районе Даунтаун

16 июля Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о прогремевших взрывах в центре Дубая. ТАСС со ссылкой Российский союз туриндустрии (РСТ) передавал, что туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах, обращений от туристов не поступало.