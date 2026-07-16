Власти Дубая опровергли сообщения о взрывах в районе Даунтаун
Власти опровергают информацию агентства Reuters о том, что в Дубае в районе Даунтаун произошли взрывы. Об этом заявили в правительстве эмирата.
Как сообщили в пресс-службе, опубликованные Reuters сведения не соответствуют действительности.
Власти также призвали жителей, гостей города и представителей СМИ пользоваться только официальными источниками информации и не распространять неподтвержденные сообщения и слухи.
16 июля Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о прогремевших взрывах в центре Дубая. ТАСС со ссылкой Российский союз туриндустрии (РСТ) передавал, что туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах, обращений от туристов не поступало.