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Власти Дубая опровергли сообщения о взрывах в районе Даунтаун

Ведомости

Власти опровергают информацию агентства Reuters о том, что в Дубае в районе Даунтаун произошли взрывы. Об этом заявили в правительстве эмирата.

Как сообщили в пресс-службе, опубликованные Reuters сведения не соответствуют действительности.

Власти также призвали жителей, гостей города и представителей СМИ пользоваться только официальными источниками информации и не распространять неподтвержденные сообщения и слухи.

16 июля Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о прогремевших взрывах в центре Дубая. ТАСС со ссылкой Российский союз туриндустрии (РСТ) передавал, что туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах, обращений от туристов не поступало.

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