Reuters: в Дубае слышны взрывы
В центре Дубая были слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
«Взрывы слышны в центре Дубая», – передает Reuters. Подробностей происшествия агентство не приводит.
Туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах в Дубае, обращений от туристов не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой Российский союз туриндустрии (РСТ).
13 марта иранский беспилотник ударил по Дубайскому международному финансовому центру. 12 марта Генконсульство РФ в Дубае сообщало, что данных о раненых россиянах, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, не поступало. В ведомстве говорили, что обстановка в Дубае и других эмиратах остается спокойной и контролируемой.
Днем ранее правительство Дубая заявляло, что из-за падения двух БПЛА в районе дубайского аэропорта пострадали четыре человека. СМИ также писали о взрывах, которые слышны в окрестностях. Минобороны ОАЭ сообщало, что это результат работы противовоздушной обороны и истребителей, которые отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.