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Reuters: в Дубае слышны взрывы

Ведомости

В центре Дубая были слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

«Взрывы слышны в центре Дубая», – передает Reuters. Подробностей происшествия агентство не приводит.

Туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах в Дубае, обращений от туристов не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой Российский союз туриндустрии (РСТ).

13 марта иранский беспилотник ударил по Дубайскому международному финансовому центру. 12 марта Генконсульство РФ в Дубае сообщало, что данных о раненых россиянах, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, не поступало. В ведомстве говорили, что обстановка в Дубае и других эмиратах остается спокойной и контролируемой.

Днем ранее правительство Дубая заявляло, что из-за падения двух БПЛА в районе дубайского аэропорта пострадали четыре человека. СМИ также писали о взрывах, которые слышны в окрестностях. Минобороны ОАЭ сообщало, что это результат работы противовоздушной обороны и истребителей, которые отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.

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