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Оператор телесуфлера Трампа мог заработать $100 000 на ставках по его заявлениям

Ведомости

Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа Габриэль Перес мог заработать более $100 000, делая ставки по содержанию выступлений американского лидера. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По данным телеканала, Перес, работающий с Трампом с 2016 г., использовал информацию о готовящихся речах президента, чтобы делать ставки на платформе Kalshi, где пользователи могут прогнозировать, будут ли в публичных выступлениях затронуты определенные темы. В отдельных случаях он якобы отменял ставки прямо во время речи, если Трамп отходил от подготовленного текста.

После публикации расследования пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Перес отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. По ее словам, Трамп назвал произошедшее позором и лично принял решение об отстранении сотрудника.

По информации ABC, федеральные регуляторы обсуждают с Пересом мировое соглашение, которое может предусматривать возврат незаконно полученной прибыли и запрет на аналогичные сделки в будущем. При этом федеральные прокуроры на Манхэттене отказались возбуждать уголовное дело.

16 июля CNN писало, что Трамп продвигал в социальной сети Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций.

Журналисты сопоставили публикации президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией и обнаружили как минимум 44 случая, когда президент приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них, их руководителях или продукции. В ряде случаев Трамп также анонсировал решения администрации, которые потенциально могли принести этим компаниям выгоду.

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