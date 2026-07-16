Оператор телесуфлера Трампа мог заработать $100 000 на ставках по его заявлениям
Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа Габриэль Перес мог заработать более $100 000, делая ставки по содержанию выступлений американского лидера. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
По данным телеканала, Перес, работающий с Трампом с 2016 г., использовал информацию о готовящихся речах президента, чтобы делать ставки на платформе Kalshi, где пользователи могут прогнозировать, будут ли в публичных выступлениях затронуты определенные темы. В отдельных случаях он якобы отменял ставки прямо во время речи, если Трамп отходил от подготовленного текста.
После публикации расследования пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Перес отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. По ее словам, Трамп назвал произошедшее позором и лично принял решение об отстранении сотрудника.
По информации ABC, федеральные регуляторы обсуждают с Пересом мировое соглашение, которое может предусматривать возврат незаконно полученной прибыли и запрет на аналогичные сделки в будущем. При этом федеральные прокуроры на Манхэттене отказались возбуждать уголовное дело.
16 июля CNN писало, что Трамп продвигал в социальной сети Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций.
Журналисты сопоставили публикации президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией и обнаружили как минимум 44 случая, когда президент приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них, их руководителях или продукции. В ряде случаев Трамп также анонсировал решения администрации, которые потенциально могли принести этим компаниям выгоду.