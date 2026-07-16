Оператор телесуфлера Трампа мог заработать $100 000 на ставках по его заявлениям

По данным телеканала, Перес, работающий с Трампом с 2016 г., использовал информацию о готовящихся речах президента, чтобы делать ставки на платформе Kalshi, где пользователи могут прогнозировать, будут ли в публичных выступлениях затронуты определенные темы. В отдельных случаях он якобы отменял ставки прямо во время речи, если Трамп отходил от подготовленного текста.