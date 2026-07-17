ВС РФ ударили по украинским портам
В ночь на 17 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по портам «Одесса» и «Черноморск». Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
В порту Черноморск поражен пожарный катер. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
Российское оборонное ведомство ранее сообщало, что силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ с 08:00 мск до 20:00 мск 16 июля. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края. БПЛА были также уничтожены над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.