Российские силы ПВО уничтожили 117 беспилотников за день

До этого в Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 802 украинских беспилотника. Были сбиты восемь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. В ночь на 16 июля средства ПВО ликвидировали 375 украинских беспилотников над регионами РФ.