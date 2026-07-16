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Российские силы ПВО уничтожили 117 беспилотников за день

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, с 08:00 мск до 20:00 мск воздушные цели ВСУ были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края. Дроны были также ликвидированы над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого в Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 802 украинских беспилотника. Были сбиты восемь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. В ночь на 16 июля средства ПВО ликвидировали 375 украинских беспилотников над регионами РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что было сбито 10 украинских дронов, летевших в сторону столицы. С вечера 15 июля на столицу летели более 200 БПЛА.

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