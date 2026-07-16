Собянин: на Москву летели более 200 беспилотников

Минобороны РФ сообщило, что за ночь 16 июля над российскими регионами сбили 375 украинских БПЛА, в том числе над Московским регионом. На фоне атак полные или частичные ограничения вводили во всех столичных аэропортах, воздушных гаванях Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иванова, Ярославля, Череповца.