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Собянин: на Москву летели более 200 беспилотников

Ведомости

Силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

С вечера 15 июля на столицу летели более 200 БПЛА. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – добавил он.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь 16 июля над российскими регионами сбили 375 украинских БПЛА, в том числе над Московским регионом. На фоне атак полные или частичные ограничения вводили во всех столичных аэропортах, воздушных гаванях Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иванова, Ярославля, Череповца.

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