Над Россией уничтожили 375 беспилотников за ночь

Дроны сбили в период с 21:00 мск 15 июля по 8:00 мск 16 июля. Они были перехвачены над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.