Над Россией уничтожили 375 беспилотников за ночь
Средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 375 украинских БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбили в период с 21:00 мск 15 июля по 8:00 мск 16 июля. Они были перехвачены над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром 16 июля об уничтожении шести беспилотников на подлете к Москве.
Ночью прием и выпуск самолетов ограничивали во всех столичных аэропортах, воздушных гаванях Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иванова, Ярославля, Череповца, следует из Telegram-канала Росавиации.