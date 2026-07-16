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Собянин: силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о ликвидации БПЛА в 07:09 мск. На месте падения обломков находятся экстренные службы.

Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский» (Раменское), «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево». «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аэропорт «Жуковский» работает в штатном режиме.

14 июля Собянин сообщал, что за сутки в направлении Московского региона летело 340 украинских беспилотников. Большую часть дронов ликвидировали силы ПВО на дальних подступах. На подлете к самой Москве перехватили 50 беспилотников.

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