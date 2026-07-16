Собянин: силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский» (Раменское), «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево». «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аэропорт «Жуковский» работает в штатном режиме.