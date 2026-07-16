Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,484+0,38%ARSA5,78+0,52%BISVP9,19-3,97%IMOEX2 060,48-2,43%RTSI832,63-2,43%RGBI111,07-1,03%RGBITR743,37-0,97%
Главная / Политика /

Что известно о ночных атаках ВСУ на российские регионы

Силы ПВО сбили 375 украинских беспилотников, есть погибшие и пострадавшие
Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

с 21:00 мск 15 июля до 8:00 мск 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей. Есть погибшие и пострадавшие. «Ведомости» собрали, что известно о последствиях атак на регионы к этому часу.

Белгородская область

В Белгородской области в результате ночной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять человек, в том числе двое детей. Согласно сообщению регионального оперштаба, в Шебекине при детонации FPV-дрона пострадали три человека. У 13-летней девочки врачи диагностировали осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры – касательное ранение плеча. Подростков доставили в детскую областную клиническую больницу. 18-летнюю девушку с осколочным ранением направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены окна коммерческого объекта и автомобиль.

Утром на хуторе Церковный Белгородского округа в результате удара дрона по автомобилю были ранены двое мужчин. Они получили осколочные ранения тела и акубаротравмы и самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

ВС РФ поразили военные промобъекты в Киеве и порты «Одесса» и «Южный»

Политика / Армия и спецслужбы

Брянская область: погибли девочка и ее бабушка

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил об ударе из РСЗО «Град» по поселку Суземка. Погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница ранена, доставлена в больницу. По данным властей, один дом уничтожен, повреждены четыре дома, хозпостройки, автомобиль и трактор.

Воронежская область: повреждены частный дом и автомобиль

Губернатор Александр Гусев заявил, что за сутки над Воронежем и двумя районами были сбиты восемь БПЛА и одна высокоскоростная цель. Пострадавших нет. В пригороде Воронежа обломками повреждены стена и остекление частного дома, а также легковой автомобиль.

Ростовская область

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 25 дронов в Таганроге и пяти районах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Атаке подверглись Аксайский, Веселовский, Октябрьский, Шолоховский и Чертковский районы.

В Брянской области при ударе ВСУ погибли 15-летняя девочка и ее бабушка

Общество

Ярославская область: погиб мужчина, четверо ранены

Губернатор Михаил Евраев заявил о массовой атаке БПЛА под утро 16 июля. Сбито 19 дронов. Один мужчина погиб, еще четверо пострадали. Одному раненому потребовалась госпитализация. Для обеспечения безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших на столицу. В Саратовской области из-за атаки повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

ДНР

В Горловке Донецкой народной республики ранены три сотрудника скорой помощи, сообщил глава города Иван Приходько. Кроме того, при атаке БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации. Украинские военные также попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке с применением БПЛА. Водитель совершил маневр, уйдя от удара, обошлось без пострадавших. В связи с оперативной обстановкой и угрозой атаки БПЛА автобусы на маршрутах № 1 и № 2 прекратили движение до стабилизации ситуации. Администрация Горловки рекомендовала предприятиям проработать алгоритм переведения максимального количества сотрудников на дистанционный режим работы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь