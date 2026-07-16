Что известно о ночных атаках ВСУ на российские регионы

Что известно о ночных атаках ВСУ на российские регионыСилы ПВО сбили 375 украинских беспилотников, есть погибшие и пострадавшие
с 21:00 мск 15 июля до 8:00 мск 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей. Есть погибшие и пострадавшие. «Ведомости» собрали, что известно о последствиях атак на регионы к этому часу.
Белгородская область
В Белгородской области в результате ночной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять человек, в том числе двое детей. Согласно сообщению регионального оперштаба, в Шебекине при детонации FPV-дрона пострадали три человека. У 13-летней девочки врачи диагностировали осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры – касательное ранение плеча. Подростков доставили в детскую областную клиническую больницу. 18-летнюю девушку с осколочным ранением направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены окна коммерческого объекта и автомобиль.
Утром на хуторе Церковный Белгородского округа в результате удара дрона по автомобилю были ранены двое мужчин. Они получили осколочные ранения тела и акубаротравмы и самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение.
Брянская область: погибли девочка и ее бабушка
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил об ударе из РСЗО «Град» по поселку Суземка. Погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница ранена, доставлена в больницу. По данным властей, один дом уничтожен, повреждены четыре дома, хозпостройки, автомобиль и трактор.
Воронежская область: повреждены частный дом и автомобиль
Губернатор Александр Гусев заявил, что за сутки над Воронежем и двумя районами были сбиты восемь БПЛА и одна высокоскоростная цель. Пострадавших нет. В пригороде Воронежа обломками повреждены стена и остекление частного дома, а также легковой автомобиль.
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 25 дронов в Таганроге и пяти районах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Атаке подверглись Аксайский, Веселовский, Октябрьский, Шолоховский и Чертковский районы.
Ярославская область: погиб мужчина, четверо ранены
Губернатор Михаил Евраев заявил о массовой атаке БПЛА под утро 16 июля. Сбито 19 дронов. Один мужчина погиб, еще четверо пострадали. Одному раненому потребовалась госпитализация. Для обеспечения безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Московский регион
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших на столицу. В Саратовской области из-за атаки повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
ДНР
В Горловке Донецкой народной республики ранены три сотрудника скорой помощи, сообщил глава города Иван Приходько. Кроме того, при атаке БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации. Украинские военные также попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке с применением БПЛА. Водитель совершил маневр, уйдя от удара, обошлось без пострадавших. В связи с оперативной обстановкой и угрозой атаки БПЛА автобусы на маршрутах № 1 и № 2 прекратили движение до стабилизации ситуации. Администрация Горловки рекомендовала предприятиям проработать алгоритм переведения максимального количества сотрудников на дистанционный режим работы.