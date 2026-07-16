Что известно о ночных атаках ВСУ на российские регионы

В Горловке Донецкой народной республики ранены три сотрудника скорой помощи, сообщил глава города Иван Приходько. Кроме того, при атаке БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации. Украинские военные также попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке с применением БПЛА. Водитель совершил маневр, уйдя от удара, обошлось без пострадавших. В связи с оперативной обстановкой и угрозой атаки БПЛА автобусы на маршрутах № 1 и № 2 прекратили движение до стабилизации ситуации. Администрация Горловки рекомендовала предприятиям проработать алгоритм переведения максимального количества сотрудников на дистанционный режим работы.