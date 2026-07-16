ВС РФ поразили военные промобъекты в Киеве и порты «Одесса» и «Южный»
Армия России поразила предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в выпуске и хранении беспилотников большой и средней дальности. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Были также поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», применяемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. На переходе морем в порты Одесской области российские военные поразили морское судно и быстроходный катер ССО вооруженных сил Украины (ВСУ).
При групповых ударах применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
С 8:00 по 21:00 мск 15 июля силы ПВО сбили 155 украинских БПЛА над регионами России. По данным Минобороны, устройства были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. 15 июля Минобороны РФ также сообщило, что в течение дня российские военные продолжали атаку при помощи ударных беспилотников по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.