ВС РФ поразили военные промобъекты в Киеве и порты «Одесса» и «Южный»

С 8:00 по 21:00 мск 15 июля силы ПВО сбили 155 украинских БПЛА над регионами России. По данным Минобороны, устройства были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. 15 июля Минобороны РФ также сообщило, что в течение дня российские военные продолжали атаку при помощи ударных беспилотников по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.