В Брянской области при ударе ВСУ погибли 15-летняя девочка и ее бабушка

В тот же день оперштаб Белгородской области сообщил, что пять человек, в том числе 13-летняя и 16-летняя девочки, пострадали из-за ударов ВСУ в регионе. У несовершеннолетних диагностировали осколочные ранения области шеи и голени, а также касательное ранение плеча.