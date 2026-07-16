В Брянской области при ударе ВСУ погибли 15-летняя девочка и ее бабушка
Жительница поселка Суземка Брянской области в возрасте 15 лет и ее бабушка погибли в результате украинского удара из РЗСО «Град», сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Из-за атаки пострадала еще одна жительница поселка. Ее доставили в больницу, медики оказали необходимую помощь. Мирошник рассказал, что в населенном пункте также полностью уничтожен дом. Повреждения получили четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.
16 июля в Горловке (ДНР) пострадали три сотрудника скорой помощи в результате удара украинского беспилотника. Остекление транспортного средства получило повреждение.
В тот же день оперштаб Белгородской области сообщил, что пять человек, в том числе 13-летняя и 16-летняя девочки, пострадали из-за ударов ВСУ в регионе. У несовершеннолетних диагностировали осколочные ранения области шеи и голени, а также касательное ранение плеча.