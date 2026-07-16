Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT34,05-2,18%CNY Бирж.00%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,52-0,63%RGBITR746,27-0,58%
Главная / Общество /

В Брянской области при ударе ВСУ погибли 15-летняя девочка и ее бабушка

Ведомости

Жительница поселка Суземка Брянской области в возрасте 15 лет и ее бабушка погибли в результате украинского удара из РЗСО «Град», сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Из-за атаки пострадала еще одна жительница поселка. Ее доставили в больницу, медики оказали необходимую помощь. Мирошник рассказал, что в населенном пункте также полностью уничтожен дом. Повреждения получили четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.

16 июля в Горловке (ДНР) пострадали три сотрудника скорой помощи в результате удара украинского беспилотника. Остекление транспортного средства получило повреждение.

В тот же день оперштаб Белгородской области сообщил, что пять человек, в том числе 13-летняя и 16-летняя девочки, пострадали из-за ударов ВСУ в регионе. У несовершеннолетних диагностировали осколочные ранения области шеи и голени, а также касательное ранение плеча.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте