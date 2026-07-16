Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN103,46+0,31%CNY Бирж.00%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,52-0,63%RGBITR746,27-0,58%
Главная / Общество /

Пятеро жителей Белгородской области пострадали из-за украинских ударов

Ведомости

Пять человек получили ранения в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Среди пострадавших двое детей, сообщил оперативный штаб региона.

Три жительницы Шебекино пострадали в ночь на 16 июля при детонации FPV-дрона. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. 13-летняя девочка получила осколочные ранения области шеи и голени, ее 16-летня сестра – касательное ранение плеча. Третьей пострадавшей 18 лет, у нее диагностировали осколочное ранение ягодичной области. Раненая находится в городской больнице №2 г. Белгорода. Кроме того, повреждения получили остекление коммерческого объекта и автомобиль.

Утром 16 июля украинский БПЛА ударил по автомобилю в хуторе Церковный, в результате чего пострадали двое мужчин. В Октябрьской региональной больнице у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы. Мужчины будут находиться на амбулаторном лечении.

15 июля за день средства противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских беспилотников. Атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь