Пятеро жителей Белгородской области пострадали из-за украинских ударов
Пять человек получили ранения в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Среди пострадавших двое детей, сообщил оперативный штаб региона.
Три жительницы Шебекино пострадали в ночь на 16 июля при детонации FPV-дрона. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. 13-летняя девочка получила осколочные ранения области шеи и голени, ее 16-летня сестра – касательное ранение плеча. Третьей пострадавшей 18 лет, у нее диагностировали осколочное ранение ягодичной области. Раненая находится в городской больнице №2 г. Белгорода. Кроме того, повреждения получили остекление коммерческого объекта и автомобиль.
Утром 16 июля украинский БПЛА ударил по автомобилю в хуторе Церковный, в результате чего пострадали двое мужчин. В Октябрьской региональной больнице у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы. Мужчины будут находиться на амбулаторном лечении.
15 июля за день средства противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских беспилотников. Атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.