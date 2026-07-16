Пятеро жителей Белгородской области пострадали из-за украинских ударов

Три жительницы Шебекино пострадали в ночь на 16 июля при детонации FPV-дрона. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. 13-летняя девочка получила осколочные ранения области шеи и голени, ее 16-летня сестра – касательное ранение плеча. Третьей пострадавшей 18 лет, у нее диагностировали осколочное ранение ягодичной области. Раненая находится в городской больнице №2 г. Белгорода. Кроме того, повреждения получили остекление коммерческого объекта и автомобиль.