Евраев: выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атак БПЛА
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной было перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Глава региона рекомендовал жителям воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать пути объезда.
Ранним утром 16 июля Росавиация ввела ограничения на работу ярославского аэропорта «Туношна». Мера действует на момент публикации.
До этого движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы было перекрыто 10 июля.