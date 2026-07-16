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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили за сутки 802 беспилотника ВСУ

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 802 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, также были сбиты восемь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны также привели обновленные данные о потерях украинской стороны с начала спецоперации. По информации ведомства, уничтожены 182 526 беспилотников, 673 самолета, 284 вертолета, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 174 танка и других боевых бронированных машин.

Что известно о ночных атаках ВСУ на российские регионы

Политика / Армия и спецслужбы

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к столице были сбиты 10 дронов. По его словам, с вечера 15 июля в направлении Москвы летели более 200 БПЛА, большая часть которых была уничтожена «на дальних подступах».

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область погиб один человек, еще четверо получили ранения. Как сообщал губернатор Михаил Евраев, в ходе первой волны атаки силы ПВО уничтожили 19 БПЛА.

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