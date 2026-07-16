Силы ПВО сбили за сутки 802 беспилотника ВСУ

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к столице были сбиты 10 дронов. По его словам, с вечера 15 июля в направлении Москвы летели более 200 БПЛА, большая часть которых была уничтожена «на дальних подступах».