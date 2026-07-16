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При массовой атаке украинских дронов на Ярославскую область погиб мужчина

Ведомости

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, удар по региону был нанесен под утро 16 июля. В ходе первой волны атаки средства ПВО уничтожили 19 беспилотников.

Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Трое из них будут проходить лечение амбулаторно, еще один остается в стационаре.

Евраев также сообщил, что подразделения Минобороны, сотрудники регионального министерства безопасности и других силовых ведомств продолжают отражать атаку. Он предупредил жителей, что угроза сохраняется, и призвал не покидать укрытия до объявления сигнала «Отбой беспилотной опасности».

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 16 июля силы ПВО уничтожили 375 украинских беспилотников над российскими регионами. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 16 июля на подлете к столице были сбиты 10 дронов. По его данным, всего с вечера 15 июля в направлении Москвы летели более 200 БПЛА, большая часть которых была уничтожена «на дальних подступах».

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