При массовой атаке украинских дронов на Ярославскую область погиб мужчина

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 16 июля силы ПВО уничтожили 375 украинских беспилотников над российскими регионами. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 16 июля на подлете к столице были сбиты 10 дронов. По его данным, всего с вечера 15 июля в направлении Москвы летели более 200 БПЛА, большая часть которых была уничтожена «на дальних подступах».