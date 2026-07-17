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Парламент Японии сохранил запрет на наследование престола женщинами

Ведомости

Парламент Японии принял поправки в законодательство о престолонаследии, однако отклонил инициативу, которая позволила бы женщинам императорской семьи занимать трон. Об этом сообщает AFP.

Согласно принятым изменениям, в состав императорской семьи смогут возвращаться дальние родственники по мужской линии старше 15 лет, если они не состоят в браке. Кроме того, женщины императорской семьи сохранят свой статус после замужества за простолюдином. Ранее такое право уже было предусмотрено для мужчин.

При этом закон по-прежнему исключает возможность того, что на престол взойдет дочь императора Нарухито 24-летняя принцесса Айко.

Сейчас будущее японской императорской династии связывают с 19-летним принцем Хисахито – племянником императора Нарухито и единственным мужчиной молодого поколения в линии престолонаследия. Если у него не родится сын, мужская линия наследования может прерваться.

В апреле 2019 г. император Акихито отрекся от престола, после чего новым императором Японии стал его сын Нарухито. Это стало первым добровольным отречением японского монарха более чем за два столетия.

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