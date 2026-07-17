Парламент Японии сохранил запрет на наследование престола женщинами

Согласно принятым изменениям, в состав императорской семьи смогут возвращаться дальние родственники по мужской линии старше 15 лет, если они не состоят в браке. Кроме того, женщины императорской семьи сохранят свой статус после замужества за простолюдином. Ранее такое право уже было предусмотрено для мужчин.