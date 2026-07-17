МИД Китая отверг обвинения Трампа во вмешательстве Пекина в выборы в США

Линь подчеркнул, что Китай никогда не вмешивался в выборы США и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. По словам дипломата, заявления Вашингтона давно доказали свою беспочвенность, тогда как США сами регулярно вмешиваются в дела других стран и ведут масштабную слежку. Линь призвал американскую сторону заняться самоанализом, прекратить дискредитировать Китай, а вместо этого способствовать укреплению двусторонних отношений.‍