МИД Китая отверг обвинения Трампа во вмешательстве Пекина в выборы в США
Утверждение президента США Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы можно расценивать как клевету. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой», – заявил он (цитата по ТАСС).
Линь подчеркнул, что Китай никогда не вмешивался в выборы США и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. По словам дипломата, заявления Вашингтона давно доказали свою беспочвенность, тогда как США сами регулярно вмешиваются в дела других стран и ведут масштабную слежку. Линь призвал американскую сторону заняться самоанализом, прекратить дискредитировать Китай, а вместо этого способствовать укреплению двусторонних отношений.
17 июля Трамп в своем телеобращении заявил, что, согласно «одной из оценок», Вашингтон считает, что противники США, «в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы», могут влиять на американскую избирательную инфраструктуру.