ЦИК заверил списки Партии прямой демократии

13 июля «Ведомости» писали, что ЦИК уведомил Партию прямой демократии о недочетах в документах для регистрации кандидатов в Госдуму. Неточности были допущены по 12 кандидатам. Из них 11 включены в федеральную часть и один идет по одномандатному округу. Кандидаты из федеральной части списка не предоставили информацию по супругам, не подтвердили сведения о роде занятий, не указали место жительства, образование, принадлежность к партии, сообщал Шевченко. Одномандатник не указал сведения о гражданстве. Партия стала пятой непарламентской силой, получившей подобные претензии.