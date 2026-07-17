ЦИК заверил списки Партии прямой демократии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заверила списки Партии прямой демократии, передает корреспондент «Ведомостей».
По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, особенностью списка стал факт отсутствия общефедеральной части. Это возможно по закону, уточнил Шевченко. Список поделен на 40 региональных групп. По федеральному списку проходит 237 человек, по одномандатным округам – 19.
13 июля «Ведомости» писали, что ЦИК уведомил Партию прямой демократии о недочетах в документах для регистрации кандидатов в Госдуму. Неточности были допущены по 12 кандидатам. Из них 11 включены в федеральную часть и один идет по одномандатному округу. Кандидаты из федеральной части списка не предоставили информацию по супругам, не подтвердили сведения о роде занятий, не указали место жительства, образование, принадлежность к партии, сообщал Шевченко. Одномандатник не указал сведения о гражданстве. Партия стала пятой непарламентской силой, получившей подобные претензии.