ЦИК нашел ошибки в документах уже пятой непарламентской партии«Яблоку» и Российской партии пенсионеров удалось исправить обнаруженные недочеты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уведомила Партию прямой демократии о недочетах в поданных документах для регистрации кандидатов в Госдуму. В общей сложности неточности допущены по 12 кандидатам: 11 из них включены в федеральную часть (всего – 240 кандидатов), 1 – идет по одномандатному округу (всего – 19).
«Анализ документов, которые были представлены, показал, что в отношении ряда кандидатов, а это примерно 4% от состава федерального списка кандидатов, и по одному кандидату, выдвинутому по одномандатным округам, необходимо нам сегодня принять извещение о недостатках», – сказал член ЦИК Евгений Шевченко.
Кандидаты из федеральной части списка, по его словам, допустили следующие неточности: не предоставили информацию по супругам, не подтвердили сведения о роде занятий, не указали место жительства, образование, принадлежность к партии. Одномандатник, в свою очередь, не указал сведения о гражданстве.
Исправить ошибки необходимо до 15 июля, заседание по заверению списков запланировано на 17 июля. Это уже пятая непарламентская сила, получившая подобные претензии.
Партия прямой демократии провела съезд 3 июля. Список ее кандидатов поделен на 40 региональных групп. От формирования общефедеральной части партия отказалась.
Всего документы для участия в выборах в Госдуму подали 11 партий, из них шесть – непарламентские. Ранее подобные извещения о наличии ошибок в документах получили «Яблоко», Российская партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина». Первые две партии исправили недочеты, и их списки были заверены. Вопрос о заверении списков «Коммунистов России» и «Родины» ЦИК рассмотрит 15 и 16 июля соответственно.