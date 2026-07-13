ЦИК нашел ошибки в документах уже пятой непарламентской партии

Всего документы для участия в выборах в Госдуму подали 11 партий, из них шесть – непарламентские. Ранее подобные извещения о наличии ошибок в документах получили «Яблоко», Российская партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина». Первые две партии исправили недочеты, и их списки были заверены. Вопрос о заверении списков «Коммунистов России» и «Родины» ЦИК рассмотрит 15 и 16 июля соответственно.