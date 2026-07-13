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ЦИК нашел ошибки в документах уже пятой непарламентской партии

«Яблоку» и Российской партии пенсионеров удалось исправить обнаруженные недочеты
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уведомила Партию прямой демократии о недочетах в поданных документах для регистрации кандидатов в Госдуму. В общей сложности неточности допущены по 12 кандидатам: 11 из них включены в федеральную часть (всего – 240 кандидатов), 1 – идет по одномандатному округу (всего – 19).

«Анализ документов, которые были представлены, показал, что в отношении ряда кандидатов, а это примерно 4% от состава федерального списка кандидатов, и по одному кандидату, выдвинутому по одномандатным округам, необходимо нам сегодня принять извещение о недостатках», – сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Кандидаты из федеральной части списка, по его словам, допустили следующие неточности: не предоставили информацию по супругам, не подтвердили сведения о роде занятий, не указали место жительства, образование, принадлежность к партии. Одномандатник, в свою очередь, не указал сведения о гражданстве.

С какими трудностями могут столкнуться партии при регистрации списков в ЦИК

Политика / Демократия

Исправить ошибки необходимо до 15 июля, заседание по заверению списков запланировано на 17 июля. Это уже пятая непарламентская сила, получившая подобные претензии.

Партия прямой демократии провела съезд 3 июля. Список ее кандидатов поделен на 40 региональных групп. От формирования общефедеральной части партия отказалась.

Всего документы для участия в выборах в Госдуму подали 11 партий, из них шесть – непарламентские. Ранее подобные извещения о наличии ошибок в документах получили «Яблоко», Российская партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина». Первые две партии исправили недочеты, и их списки были заверены. Вопрос о заверении списков «Коммунистов России» и «Родины» ЦИК рассмотрит 15 и 16 июля соответственно.

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