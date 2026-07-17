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Российские силы ПВО сбили 4661 украинский беспилотник за неделю

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили 4661 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военные также ликвидировали две крылатые ракеты, 68 управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ.

Минобороны привело обновленные данные о потерях украинской военной техники с начала проведения специальной военной операции: уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 156 БПЛА, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин.

За ночь 17 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских дрона над российскими регионами. Ночью ВС России ударили по портам Одесса и Черноморск. Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА.

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