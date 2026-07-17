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Главная / Политика /

Лавров доложил Путину о внешней политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с членами Совбеза. Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с докладом о приоритетах российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организации работы различных ведомств на этом направлении, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Участие в совещании также приняли председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и др.

Ранее оперативное совещание Совбеза прошло 10 июля. Тогда Путин обсудил угрозы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. 1 июля на аналогичном совещании поднимались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

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