Лавров доложил Путину о внешней политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с членами Совбеза. Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с докладом о приоритетах российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организации работы различных ведомств на этом направлении, говорится в сообщении на сайте Кремля.