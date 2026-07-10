Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности России
Президент РФ Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, сообщили в Кремле. На встрече обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, а также директор ФСБ Александр Бортников.
Путин также обсуждал вопросы информационной безопасности с членами Совбеза в октябре 2025 г.
На прошлой встрече 25 июня этого года Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности и отношений с соседями. Тогда президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.