Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности России

На прошлой встрече 25 июня этого года Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности и отношений с соседями. Тогда президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.