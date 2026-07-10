Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,302+0,45%CHKZ13 6500%MRKS0,345+0,29%IMOEX2 158,48-1,29%RTSI895,52-1,29%RGBI113,34-0,08%RGBITR756,68-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, сообщили в Кремле. На встрече обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, а также директор ФСБ Александр Бортников.

Путин также обсуждал вопросы информационной безопасности с членами Совбеза в октябре 2025 г.

На прошлой встрече 25 июня этого года Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности и отношений с соседями. Тогда президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её