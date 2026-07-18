Силы ПВО за сутки сбили 13 авиабомб и 774 украинских беспилотника

Минувшей ночью силы РФ продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2» под Очаковом. Целями также стали объекты выгрузки топлива и резервуары с ГСМ в Одесском порту, контейнеровоз с боеприпасами в Черноморске, а также сухогруз с грузами для украинских войск у острова Змеиный.