Суд в Тегеране зарегистрировал 350 дел против США и Израиля из-за ущерба от войн
Тегеранский суд зарегистрировал как минимум 350 судебных дел в отношении действий США и Израиля. Иски посвящены ущербу, который нанесен Ирану и населению страны во время двух войн. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции представитель судебной власти Ирана Эсхак Джахангир.
«На сегодняшний день в 55-м отделении Тегеранского суда по гражданским делам зарегистрировано 260 дел против США и сионистского режима. По этим делам насчитывается более 300 000 физических и юридических истцов», – сказал он (цитата по ТАСС).
По данным Джахангира, речь идет о военных операциях летом 2025 г. и весной 2026 г. Он также прокомментировал ущерб, который получил Иран в результате конфликта, обострившегося 28 февраля 2026 г. Джахангир подчеркнул, что работа по документированию и сбору информации все еще продолжается.
17 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале очередной серии ударов по территории Ирана. Атака стала уже седьмой подряд, в течение которой американские военные наносят удары по Исламской Республике. В CENTCOM заявили, что целью операции является дальнейшее снижение военного потенциала Ирана в соответствии с распоряжением президента США.
В тот же день советник верховного лидера Ирана генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Исламская Республика перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат атаки в течение ближайших двух-трех дней.