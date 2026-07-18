Суд в Тегеране зарегистрировал 350 дел против США и Израиля из-за ущерба от войн

По данным Джахангира, речь идет о военных операциях летом 2025 г. и весной 2026 г. Он также прокомментировал ущерб, который получил Иран в результате конфликта, обострившегося 28 февраля 2026 г. Джахангир подчеркнул, что работа по документированию и сбору информации все еще продолжается.