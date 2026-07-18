Площадь пожара на бывшем советском полигоне в Германии почти достигла 400 га

Как сообщают Вооруженные силы Германии, гражданские службы экстренной помощи борются с лесным пожаром с 13 июля. Территория, охваченная огнем, расположена на месте бывшего советского военного полигона, где до сих пор сохраняются неразорвавшиеся боеприпасы. Это затрудняет наземные работы по тушению пожара. Вооруженные силы Германии оказывают поддержку с воздуха с помощью двух вертолетов.