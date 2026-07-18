Площадь пожара на бывшем советском полигоне в Германии почти достигла 400 га
Лесной пожар в национальном парке Мюриц на севере Германии охватил примерно 388 га. Об этом сообщает Tagesspiegel. К тушению подключили Бундесвер.
В борьбе с огнем участвуют около 360 сотрудников служб экстренной помощи.
Причиной распространения огня, по словам представителя округа, стала засушливая погода. Ситуацию усугубляет западный ветер, раздувающий пламя. По прогнозам, из-за ветреной погоды в выходные огонь распространится на восток и юго-восток.
Как сообщают Вооруженные силы Германии, гражданские службы экстренной помощи борются с лесным пожаром с 13 июля. Территория, охваченная огнем, расположена на месте бывшего советского военного полигона, где до сих пор сохраняются неразорвавшиеся боеприпасы. Это затрудняет наземные работы по тушению пожара. Вооруженные силы Германии оказывают поддержку с воздуха с помощью двух вертолетов.
Жителей деревень Гранцин и Гранцинер-Мюле, расположенных вблизи очага пожара, уже эвакуировали.
Летом 2026 г. Европа столкнулась с аномальной жарой. По данным Службы по изменению климата Copernicus, июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. С 22 по 28 июня аномальная жара в Европе привела к 10 650 смертям.