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Хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп в криптовалюте

Ведомости

Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Руто, после чего опубликовали на нем требование о выкупе в размере пяти биткоинов (более $319 000), сообщил портал Kenyans.co.

«На сайте были размещены обвинения против Руто, адрес криптокошелька и требование заплатить, сопровождающееся угрозами разгласить в противном случае некую не установленную информацию», – отметило издание.

Хакеры подчеркнули, что требование о выкупе должно быть выполнено до 18:00 мск 18 июля. При этом канцелярия президента сообщила Kenyans.co, что знает о кибератаке и занимается этой проблемой. Неясно, затронула ли ситуация внутреннюю систему сайта.

В апреле Минцифры РФ сообщило, что злоумышленники могут использовать VPN-сервисы для перехвата трафика и информации, поэтому для безопасности данных российские сервисы могут ограничивать доступ из-за включенного VPN. В ведомстве добавили, что в «исключительных случаях» при обнаружении масштабных кибератак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры. Минцифры рекомендовало в случае проблем с доступом повторить попытку позже.

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