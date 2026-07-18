Хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп в криптовалюте

В апреле Минцифры РФ сообщило, что злоумышленники могут использовать VPN-сервисы для перехвата трафика и информации, поэтому для безопасности данных российские сервисы могут ограничивать доступ из-за включенного VPN. В ведомстве добавили, что в «исключительных случаях» при обнаружении масштабных кибератак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры. Минцифры рекомендовало в случае проблем с доступом повторить попытку позже.