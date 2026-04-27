Минцифры объяснило, почему российские сервисы ограничивают доступ с VPN

Ряд российских цифровых сервисов начал ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN в середине апреля. В частности, пользователей встречают уведомления о невозможности доступа «из-за действующих ограничений», а также уточняется, что это «требование регулятора». В Минцифры заявляли, что перед ведомством поставлена задача ограничить использование VPN в России.