Главная / Технологии /

Минцифры объяснило, почему российские сервисы ограничивают доступ с VPN

Ведомости

Российские сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN для «безопасности данных». Об этом заявили в Минцифры.

«Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на площадках. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан», – говорится в сообщении.

Минцифры утверждает, что большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации.

Для того чтобы попасть на «Госуслуги» из-за рубежа, Минцифры рекомендовало сменить тип подключения. Для этого можно переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет либо воспользоваться услугами другого оператора связи.

Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик

Технологии / Телекоммуникации

В ведомстве добавили, что в «исключительных случаях» при обнаружении масштабных кибератак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры. Минцифры рекомендовало в случае проблем с доступом повторить попытку позже.

Ряд российских цифровых сервисов начал ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN в середине апреля. В частности, пользователей встречают уведомления о невозможности доступа «из-за действующих ограничений», а также уточняется, что это «требование регулятора». В Минцифры заявляли, что перед ведомством поставлена задача ограничить использование VPN в России.

«Ведомости» писали, что телекомкомпании в середине апреля обсуждали с Минцифры возможную отсрочку введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях. Вступление в силу нововведения было запланировано на 1 мая 2026 г., однако нормативно этот вопрос не урегулирован.

