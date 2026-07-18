Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO124,3+0,89%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,57-0,29%RGBITR741,09-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Подмосковье выросло до 61

Девять человек находятся в тяжелом состоянии
Ведомости

Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до 61. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Из них 20 получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести», – уточнил глава региона. У большинства пациентов диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.

В Электростали пострадали 57 человек, в Ногинске – четверо, добавил Воробьев. Он поблагодарил медиков и сотрудников экстреных служб за профессионализм и оперативность.

В ночь на 18 июля украинские БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали, жилой дом во Владимире и нефтебазу в Ногинске. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ).

Читайте также:Что известно об ударах ВСУ по складам Wildberries
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь