Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Подмосковье выросло до 61

«Из них 20 получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести», – уточнил глава региона. У большинства пациентов диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.