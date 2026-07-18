Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Подмосковье выросло до 61

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Подмосковье выросло до 61Девять человек находятся в тяжелом состоянии
Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до 61. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«Из них 20 получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести», – уточнил глава региона. У большинства пациентов диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.
В Электростали пострадали 57 человек, в Ногинске – четверо, добавил Воробьев. Он поблагодарил медиков и сотрудников экстреных служб за профессионализм и оперативность.
В ночь на 18 июля украинские БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали, жилой дом во Владимире и нефтебазу в Ногинске. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ).