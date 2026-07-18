ВС РФ уничтожили резервуары с горючим в порту «Южный» в Одесской области
Российские военные ударом высокоточного оружия воздушного базирования поразили резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на территории порта «Южный» Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта "Южный" Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», – подчеркнуло ведомство.
Кроме того, армия России уничтожила пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ. Объект находился на территории Николаевской области. Удар был нанесен при помощи ОТРК «Искандер» и «Герань-4 сикер».
Минобороны РФ 18 июля сообщило, что российские военнослужащие ударили по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе села Рыбаковка. До этого в порту Одессы были уничтожены объекты инфраструктуры, задействованные при выгрузке топлива, а также сами резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинской армии.