ВС РФ уничтожили резервуары с горючим в порту «Южный» в Одесской области

Минобороны РФ 18 июля сообщило, что российские военнослужащие ударили по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе села Рыбаковка. До этого в порту Одессы были уничтожены объекты инфраструктуры, задействованные при выгрузке топлива, а также сами резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинской армии.