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Главная / Политика /

ВС России нанесли удар по пусковой установке «Нептун-2» под Очаковом

Ведомости

Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе села Рыбаковка, в 14 км к западу от Очакова. Об этом сообщило Минобороны.

Минувшей ночью силы РФ продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В Одесском морском порту были поражены объекты инфраструктуры, задействованные при выгрузке топлива, а также сами резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинской армии. В порту «Черноморск» под удар попал контейнеровоз, разгружавший боеприпасы. В акватории у острова Змеиный был поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.

Накануне российские военные нанесли удар по судну с грузом для украинской армии в порту Южный Одесской области. Всего с 11 по 17 июля ВС РФ совершили 19 атак на украинские портовые объекты.

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