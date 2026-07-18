ВС России нанесли удар по пусковой установке «Нептун-2» под Очаковом
Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе села Рыбаковка, в 14 км к западу от Очакова. Об этом сообщило Минобороны.
Минувшей ночью силы РФ продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В Одесском морском порту были поражены объекты инфраструктуры, задействованные при выгрузке топлива, а также сами резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинской армии. В порту «Черноморск» под удар попал контейнеровоз, разгружавший боеприпасы. В акватории у острова Змеиный был поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.