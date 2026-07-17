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ВС РФ нанесли 19 ударов по украинским портам за неделю

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Удары наносились с 11 по 17 июля высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и ударными беспилотниками.

В результате атак были поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинской армии.

В Минобороны также сообщили, что за неделю средства ПВО уничтожили 4661 украинский беспилотник, две крылатые ракеты, 68 управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Силы Черноморского флота за это время уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ.

За ночь 17 июля дежурные средства ПВО сбили 243 украинских дрона над российскими регионами. Ночью ВС России ударили по портам Одесса и Черноморск. Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА.

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