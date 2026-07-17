ВС РФ нанесли 19 ударов по украинским портам за неделю

За ночь 17 июля дежурные средства ПВО сбили 243 украинских дрона над российскими регионами. Ночью ВС России ударили по портам Одесса и Черноморск. Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА.