ВС РФ поразили в порту Южный сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ
Вооруженные силы России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: <…> в порту Южный Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.
16 июля оборонное ведомство сообщило, что армия России поразила предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в выпуске и хранении беспилотников большой и средней дальности. Были также поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», применяемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. На переходе морем в порты Одесской области российские военные поразили морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ.
17 июля Минобороны рассказало, что ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения ВСУ.