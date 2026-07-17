ВС РФ поразили в порту Южный сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ

16 июля оборонное ведомство сообщило, что армия России поразила предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в выпуске и хранении беспилотников большой и средней дальности. Были также поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», применяемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. На переходе морем в порты Одесской области российские военные поразили морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ.