ЦАХАЛ ударила по позициям «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по группе бойцов движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Израильские военные обнаружили группу боевиков, управлявших беспилотниками в районе населенного пункта Кфар-Тебнит, близ зоны безопасности на границе с Израилем. «ЦАХАЛ нанесла удар для устранения угрозы военным, выполнявшим задачи поблизости», – говорится в заявлении армии.
В конце июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение, которое предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, по утверждению израильской стороны, полное разоружение «Хезболлы» в Ливане.
14 июля президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал вывести израильские войска из Сирии и Ливана. «Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует вывести войска», – сказал американский политик.
16 июля представители Израиля и Ливана согласовали список из как минимум шести населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска. В него вошли Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия.