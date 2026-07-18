ЦАХАЛ ударила по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

14 июля президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал вывести израильские войска из Сирии и Ливана. «Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует вывести войска», – сказал американский политик.