Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал вывести израильские войска из Сирии и Ливана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
По словам собеседника издания, Трамп заявил, что присутствие израильских военных в Сирии создает дополнительную напряженность и может привести к эскалации.
«Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует вывести войска», – сказал Трамп Нетаньяху, сообщил источник Axios, добавив, что аналогичная позиция касается и присутствия израильской армии в Ливане.
В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что в ходе разговора Нетаньяху, со своей стороны, поднял вопрос о необходимости создания зон безопасности вдоль израильских границ.
По данным Axios, телефонный разговор состоялся после встречи Трампа с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО. При этом издание отмечает, что за три месяца до выборов Нетаньяху вряд ли пойдет на существенный вывод войск из Сирии или согласится на дальнейшее сокращение военного присутствия в Ливане сверх уже принятых решений.
1 июля Нетаньяху заявлял, что война Израиля против Ирана, «Хамаса» и «Хезболлы» еще не завершена. По его словам, Израиль добился значительных успехов сразу на нескольких направлениях, однако намерен завершить борьбу с остатками так называемой иранской оси и использовать сложившуюся ситуацию для достижения новых мирных соглашений.