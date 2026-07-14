Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

По данным Axios, телефонный разговор состоялся после встречи Трампа с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО. При этом издание отмечает, что за три месяца до выборов Нетаньяху вряд ли пойдет на существенный вывод войск из Сирии или согласится на дальнейшее сокращение военного присутствия в Ливане сверх уже принятых решений.