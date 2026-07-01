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Нетаньяху: война Израиля с Ираном, «Хамасом» и «Хезболлой» не закончена

Ведомости

Противостояние с Ираном, «Хамасом»и «Хезболлой» не закончено, несмотря на достигнутые успехи. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

«Это никогда не закончится. Если вы хотите жить на Ближнем Востоке – и во всем мире, – вы должны быть очень сильными», – заявил Нетаньяху.

Мирное соглашение в Ливане вновь под вопросом

Политика / Международные новости

По словам премьер-министра, Израиль силен как никогда и добился успехов сразу на нескольких направлениях, но необходимо завершить борьбу с остатками так называемой иранской оси и воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений.

Нетаньяху не уточнил, с какими государствами Израиль рассчитывает заключить соглашения. По его словам, «когда вы сильны, люди вступают с вами в союзы и заключают с вами мир».

26 июня Израиль и Ливан подписали в США рамочное соглашение, предусматривающее вывод подразделений ЦАХАЛ из двух участков буферной зоны на юге Ливана – к северу и югу от реки Литани. На освобожденных территориях планируется разместить подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью занимаемой им территории на юге Ливана.

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