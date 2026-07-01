Нетаньяху: война Израиля с Ираном, «Хамасом» и «Хезболлой» не закончена

26 июня Израиль и Ливан подписали в США рамочное соглашение, предусматривающее вывод подразделений ЦАХАЛ из двух участков буферной зоны на юге Ливана – к северу и югу от реки Литани. На освобожденных территориях планируется разместить подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью занимаемой им территории на юге Ливана.