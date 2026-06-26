Израиль согласился частично вывести войска из Ливана
Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, предусматривающее частичный вывод израильских войск с юга Ливана, сообщает CNN. Церемония прошла в госдепартаменте США по итогам четырехдневных переговоров при посредничестве американской администрации.
Согласно документу, ЦАХАЛ покинет две зоны в буферной полосе на юге Ливана – одну к северу от реки Литани и одну к югу от нее. На этих участках будут размещены подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.
«Это также серьезный удар по Ирану», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении. По его словам, израильская армия останется в «зоне безопасности» на юге Ливана до тех пор, пока «Хезболла» не будет разоружена. Израиль сохранит свободу военных действий по всей зоне безопасности для устранения угроз.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения «началом начала» и добавил, что впереди «еще много работы». Посол Ливана в США Нада Хамаде Муавад охарактеризовала документ как «первый шаг на пути к восстановлению ливанского суверенитета и территориальной целостности».
22 июня CNN сообщал, что Израиль рассматривает возможность частичного вывода войск с юга Ливана в качестве жеста доброй воли перед переговорами в Вашингтоне.
4 июня Израиль и Ливан заключили договор о возобновлении прекращения огня и договорились о создании «пилотных зон».