Мирное соглашение в Ливане вновь под вопросом

Мирное соглашение в Ливане вновь под вопросомКлючевые ливанские политики угрожают его аннулировать
Рамочное соглашение об окончании войны в Ливане, заключенное 26 июня при посредничестве американцев между ливанским правительством и Израилем, рискует не заработать даже на начальном этапе. Председатель ливанского парламента Набих Берри в заявлении, опубликованном на сайте его партии «Амаль» (дружественная к проиранской группировке «Хезболла» шиитская партия), объявил, что эти договоренности не будут приняты ливанской стороной, так как, по его мнению, документ не гарантирует права Бейрута. До этого член парламентского блока «Верность сопротивлению» Хассан Фадлаллах назвал ливано-израильское соглашение «унижением и позором». А лидер «Хезболлы» Наим Касем – «капитуляцией» и пообещал, что его бойцы продолжат вооруженное сопротивление израильским военным до их полного вывода с южноливанской территории.
В интервью ливанской газете Al-Akhbar 29 июня Берри сказал, что вашингтонское соглашение фактически узаконило военное присутствие Израиля на территории Ливана, а его уход может занять многие годы. Но самым опасным аспектом этого документа, по мнению политика, может стать его потенциальная способность разжечь внутриливанский конфликт, что отвечает интересам израильской стороны. Он также пообещал приложить все силы, чтобы помешать принятию этого документа во время обсуждений в кабинете министров.
Как пишет Al-Akhbar, ливано-израильское рамочное соглашение пока не имеет юридически обязывающей силы для Ливана, поскольку такого рода документы должны получить одобрение со стороны местного кабинета министров и парламента. «Утверждение, что этот договор является лишь декларацией о намерениях – манипуляция терминологией. Этот документ предполагает сближение воли двух сторон относительно их взаимных обязательств, что в полной мере относится и к рамочному соглашению», – рассказал изданию один из неназванных местных юристов. По данным газеты, документ уже поступил на рассмотрение правительства.
Вашингтонское соглашение предполагает передачу занятых израильтянами с начала кризиса небольших участков ливанской территории под контроль местных военных, а также разоружение «Хезболлы». При этом Израиль сохраняет свое военное присутствие в так называемой зоне безопасности на юге Ливана на неопределенное время.
Кроме того, как пишет The Times of Israel со ссылкой на источники, документ также предоставляет Израилю полную свободу действий как против возникающих, так и против непосредственных угроз в зоне безопасности. По их данным, в секретном протоколе к соглашению также нет четких обязательств и графиков по выводу израильской армии с этой территории, а любая их передислокация будет осуществляться в зависимости от текущей ситуации на месте. При этом расширение зоны ответственности ливанской армии на юге Ливана в ближайшем будущем не предусматривается.
Ливано-израильские договоренности пока не привели к полному прекращению огня. Утром 29 июня ВВС Израиля нанесли удары по трем командным центрам «Хезболлы» в районах Набатия и Майфадун на юге Ливана и уничтожили ракетную установку боевиков, передает пресс-служба израильской армии. Кроме этого израильские военные уничтожили на этой территории укрепленную сеть подземных тоннелей протяженностью 200 м на глубине 25 м, где по данным израильтян, хранились сотни единиц оружия, пусковые установки, взрывчатка и беспилотники.
43 года назад
Ключевая роль в реализации рамочного соглашения о перемирии в Ливане будет принадлежать «Хезболле», констатирует научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Кроме того, продолжает эксперт, по-прежнему непонятно, как ливанская армия сможет обеспечить контроль над своей территорией и пресекать антиизраильскую деятельность. А Израиль, судя по всему, не намерен сохранять контроль над буферной зоной и предпочел бы иметь на границе как минимум нейтрально настроенные силы, а не враждебного ему негосударственного актора, подчеркнула эксперт.
Противоборствующие стороны фактически не станут соблюдать условия вашингтонского соглашения, уверен старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. На данный момент ливанская армия не обладает ресурсами и возможностями для разоружения «Хезболлы», хотя, вероятно, попытается имитировать этот процесс. Со своей стороны «Хезболла» теоретически может сдать часть устаревшего стрелкового вооружения на металлолом, но выполнять требование израильтян в полной мере гордость им не позволит, отметил востоковед.
Риск повторения гражданской войны в Ливане отсутствует, так как нынешнее общество отличается от общества периода XX в., полагает Сухов. «На данный момент Израиль проводит оккупацию части территории соседней страны, откуда изгнал местное население и проводит процесс полного разрушения гражданской инфраструктуры, чтобы впоследствии туда никто не вернулся. Необязательно после этого израильтянам аннексировать эти земли, достаточно их удерживать, чтобы контролировать водные ресурсы и плодородные земли региона», – сказал эксперт.