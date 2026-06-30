Мирное соглашение в Ливане вновь под вопросом

Кроме того, как пишет The Times of Israel со ссылкой на источники, документ также предоставляет Израилю полную свободу действий как против возникающих, так и против непосредственных угроз в зоне безопасности. По их данным, в секретном протоколе к соглашению также нет четких обязательств и графиков по выводу израильской армии с этой территории, а любая их передислокация будет осуществляться в зависимости от текущей ситуации на месте. При этом расширение зоны ответственности ливанской армии на юге Ливана в ближайшем будущем не предусматривается.