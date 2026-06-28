Мир на Ближнем Востоке снова под угрозой срыва

Американские воздушные налеты по иранской инфраструктуре произошли, как только президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social 26 июня обвинил Тегеран в нарушении перемирия, сообщив о повреждении верхней палубы гражданского судна в районе Ормузского пролива в результате запуска со стороны Ирана дронов-камикадзе. Этот корабль следовал под флагом Сингапура и был атакован у побережья Омана 25 июня, после того как, несмотря на предупреждения иранцев, отказался следовать по иранскому маршруту, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.