Мир на Ближнем Востоке снова под угрозой срыва

Мир на Ближнем Востоке снова под угрозой срываНа фоне перемирия в Ливане США и Иран угрожают друг другу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары американских военных по Ирану рано утром 28 июня провел военную операцию в Кувейте и Бахрейне, говорится в сообщении КСИРа. Иранские военные выпустили баллистические ракеты и беспилотники по восьми объектам армии США на кувейтской базе Али аль-Салем и базе Пятого флота в бахрейнском порту Салман. КСИР обвинил США в нарушении соглашения о перемирии и предупредил, что последующие американские военные провокации в зоне Персидского залива приведут к «полной приостановке дипломатических процессов».
Об отсутствии жертв среди американского персонала и серьезного ущерба военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке сообщили Reuters представители Пентагона.
Новая военная эскалация на Ближнем Востоке, предположительно, началась накануне после двух американских ударов против Ирана. В первой атаке ВВС США нанесли удары по местам хранения иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также по береговым радарам, говорится в сообщении в соцсети Х центрального командования США (CENTCOM). А вторая последовала спустя несколько часов по иранской военной инфраструктуре.
Позже источники иранских агентств IRIB и Mehr рассказали о взрывах в иранском прибрежном городе Бандар-Сирике недалеко от Ормузского пролива, в Бандар-Сирафе в провинции Бушер и недалеко от деревни Масан на острове Кешм.
Американские воздушные налеты по иранской инфраструктуре произошли, как только президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social 26 июня обвинил Тегеран в нарушении перемирия, сообщив о повреждении верхней палубы гражданского судна в районе Ормузского пролива в результате запуска со стороны Ирана дронов-камикадзе. Этот корабль следовал под флагом Сингапура и был атакован у побережья Омана 25 июня, после того как, несмотря на предупреждения иранцев, отказался следовать по иранскому маршруту, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
А после завершения американской военной операции Трамп в соцсети пригрозил Тегерану «завершить военным путем начатое» и уничтожить Исламскую Республику, если те продолжат нарушать соглашение о прекращении огня.
США совершили вооруженную провокацию с целью давления на иранское руководство, чтобы добиться от них уступок в продолжающихся американо-иранских переговорах, считает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его словам, выдача Тегераном разрешений гражданским судам на проход через Ормузский пролив по согласованному маршруту – один из пунктов американо-иранского соглашения. Очевидно, продолжает иранист, американцы пытаются еще раз проверить возможности Ирана реагировать на военные вызовы, поскольку они уверены, что Исламская Республика вышла из военного противостояния значительно ослабленной. Однако Тегеран по-прежнему сохраняет боеспособность, говорит он.
Как работает Ормузский пролив после американо-иранской сделки
Частичная эскалация на Ближнем Востоке неизбежна, так как меморандум о прекращении огня фактически был и остается красивой оберткой при всех сохраняющихся противоречиях, соглашается старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт указал на продолжение действия «испытательного срока» для сделки, поэтому, по его мнению, подобного рода инциденты в регионе никуда не денутся. «Это не означает, что военные действия возобновятся. Однако взаимная воинствующая риторика между Вашингтоном и Тегераном отдаляет перспективы мирной сделки и повышает шансы более серьезной эскалации», – полагает американист.
Угроза эскалации возникла на фоне достигнутого 26 июня при посредничестве американцев в Вашингтоне рамочного соглашения об окончании войны в Ливане между представителями Израиля и арабской республики. Соглашение предполагает передачу занятых израильтянами с начала кризиса небольших участков ливанской территории под контроль местных военных, а также разоружение проиранской шиитской группировки «Хезболла». Ранее окончание боевых действий между израильскими военными и шиитскими боевиками было одним из условий американо-иранской сделки 18 июня.
На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции назвал вашингтонское соглашение «историческим достижением Израиля», открывающим путь к миру. По его словам, эта сделка нанесет «серьезный удар» по Ирану и «Хезболле», так как позволяет израильской армии удерживать буферную зону в Южном Ливане «столько времени, сколько потребуется».
В свою очередь, член парламентского блока Ливана «Верность сопротивлению», выражающего позицию «Хезболлы», Хассан Фадлаллах назвал ливано-израильское соглашение «унижением и позором» и заверил, что шиитские боевики продолжат вооруженную борьбу против израильской армии до полного освобождения Ливана. По его мнению, эта сделка направлена на подрыв ирано-американских договоренностей.
Противоборствующие стороны не будут соблюдать условия этой сделки, поскольку «Хезболла» не является ее участником и она, по сути, направлена против шиитского движения, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.