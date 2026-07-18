ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, погиб пассажир
В Белгородской области в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в поселке Дубовое. «От полученных травм на месте скончался мужчина. Приношу искренние соболезнования семье и близким погибшего», – написал Шуваев.
Среди пострадавших в результате атаки – 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра. Пострадавшую доставили в детскую областную клиническую больницу. Еще трое раненых находятся в городской больнице № 2 Белгорода. У двоих мужчин осколочные ранения (один в крайне тяжелом состоянии), у женщины – подозрение на акубаротравму.
В результате удара дрона также повреждены три машины.
18 июля силы ПВО сбили более 120 украинских дронов за 12 часов. Помимо Белгородской, беспилотники сбивали над Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областями, а также над Кубанью и Крымом.