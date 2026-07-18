ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, погиб пассажир

Среди пострадавших в результате атаки – 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра. Пострадавшую доставили в детскую областную клиническую больницу. Еще трое раненых находятся в городской больнице № 2 Белгорода. У двоих мужчин осколочные ранения (один в крайне тяжелом состоянии), у женщины – подозрение на акубаротравму.