Силы ПВО сбили более 120 украинских дронов за 12 часов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 123 украинских беспилотника в ходе дневного патрулирования. Об этом говорится в заявлении министерства обороны.
Атаки отражены в период с 8:00 до 20:00 мск. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московской области, Краснодарского края и Республики Крым.
18 июля в результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадал 61 человек. Девять пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести.
За сутки силы ПВО сбили 13 авиабомб и 774 украинских беспилотника.