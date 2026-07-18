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Силы ПВО сбили более 120 украинских дронов за 12 часов

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 123 украинских беспилотника в ходе дневного патрулирования. Об этом говорится в заявлении министерства обороны.

Атаки отражены в период с 8:00 до 20:00 мск. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московской области, Краснодарского края и Республики Крым.

18 июля в результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадал 61 человек. Девять пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести.

За сутки силы ПВО сбили 13 авиабомб и 774 украинских беспилотника.

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