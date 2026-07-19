Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт задержали в Майами

Братьев задержали у выставочного центра James L. Knight Center, где они должны были присутствовать на боксерском мероприятии. В Великобритании против них уже было выдвинуто 21 обвинение. С учетом новых эпизодов общее число предполагаемых жертв по делу возросло до семи. Адвокат братьев Джо Макбрайд назвал задержание «политическим заказом» и заявил, что они невиновны .