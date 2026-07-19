Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт задержали в Майами
В Майами сотрудники американских маршалов задержали блогеров Эндрю и Тристана Тейтов. Британская прокуратура добивается их экстрадиции по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, пишет The New York Post со ссылкой на королевскуй прокурорскую службу (CPS) .
По версии обвинения, преступления совершались с июля 2010 г. по август 2017 г. . Эндрю Тейту предъявлены обвинения по семи новым эпизодам изнасилований, трем случаям организации торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, трем эпизодам нанесения побоев, а также 19 эпизодам, связанным с хранением материалов с детской порнографией . Тристан Тейт обвиняется в двух изнасилованиях, одном случае сексуального насилия и трех эпизодах организации торговли людьми .
Братьев задержали у выставочного центра James L. Knight Center, где они должны были присутствовать на боксерском мероприятии. В Великобритании против них уже было выдвинуто 21 обвинение. С учетом новых эпизодов общее число предполагаемых жертв по делу возросло до семи. Адвокат братьев Джо Макбрайд назвал задержание «политическим заказом» и заявил, что они невиновны .
В декабре 2022 г. Тейтов задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин.
В апреле 2023 г. их перевели под домашний арест, а в феврале 2025 г. им разрешили покинуть Румынию, после чего они улетели в США.
В мае 2025 г. британская прокуратура утвердила предыдущий список из 21 обвинения против братьев по делам, связанным с периодом с 2012 по 2016 гг.