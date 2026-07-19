Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 5119

24 июня в северо-центральной части Венесуэлы с разницей в 39 секунд произошли два мощных землетрясения, которые разрушили здания и вывели из строя системы электроснабжения и водоснабжения. Власти постепенно переключают усилия с поиска выживших на планы по размещению тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Международные спасательные группы начали покидать регион.