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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 5119

Ведомости

Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5119 человек. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на председателя национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.

Число раненых с 5 июля остается неизменным и составляет 16 740 человек, сообщил Родригес. Общее число людей, спасенных из-под завалов, также не изменилось и составляет 6462 человека с начала июля.

24 июня в северо-центральной части Венесуэлы с разницей в 39 секунд произошли два мощных землетрясения, которые разрушили здания и вывели из строя системы электроснабжения и водоснабжения. Власти постепенно переключают усилия с поиска выживших на планы по размещению тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Международные спасательные группы начали покидать регион.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 затронули по меньшей мере семь штатов. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше всего пострадали Ла-Гуайра и Большой Каракас. Семьи укрываются на улицах, в школах, церквях и на стадионах, пока власти пытаются определить места для временного размещения.

Правительство до сих пор не опубликовало официальные данные о количестве пропавших без вести. По неофициальным подсчетам, пропавшими без вести числятся почти 30 000 человек.

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