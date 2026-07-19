За ночь силы ПВО сбили 140 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь сбили 140 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны.
БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Атака была отражена с 20:00 мск 18 июля до 8:00 19 июля.
В ночь на 19 июля российские военные поразили предприятия военной промышленности и логистические центры в Киеве, Киевской и Одесской областях. Удары пришлись на производственные мощности по созданию компонентов для ракет и БПЛА, а также на портовые объекты, используемые в целях снабжения вооруженных сил Украины.
Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру в Днепропетровске и железнодорожному локомотиву в Запорожской области. По данным военного ведомства, локомотив использовался ВСУ для перевозки техники и материальных средств. В министерстве отметили, что удары наносились в рамках систематической работы по поражению военной инфраструктуры противника.