За ночь силы ПВО сбили 140 украинских БПЛА

В ночь на 19 июля российские военные поразили предприятия военной промышленности и логистические центры в Киеве, Киевской и Одесской областях. Удары пришлись на производственные мощности по созданию компонентов для ракет и БПЛА, а также на портовые объекты, используемые в целях снабжения вооруженных сил Украины.