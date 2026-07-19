Французский авианосец вел разведку ситуации на Украине по просьбе Макрона
Французский авианосец «Шарль де Голль» выполнял разведывательные задачи на Украине. Об этом сообщил командующий авианосной ударной группой Франции адмирал Тибо Одо де Поссес в интервью Journal du Dimanche.
Как заявил командир группы, особое внимание уделялось операциям Израиля в Ливане. Французские самолеты способны совершать вылеты вглубь территории Сирии и Ирака. В итоге миссия вышла за рамки первоначальных задач. Для этого, по его словам, велось наблюдение за тактическими и оперативными перемещениями различных действующих лиц в регионе, выполнялись разведывательные миссии, в том числе на Украине. Вся собранная информация, как уточнил адмирал, передавалась на стратегический уровень для сопоставления с данными с других датчиков, что позволяло уточнять анализ ситуации.
По словам адмирала, присутствие авианосной группы позволило Парижу получить собственную независимую оценку ситуации. Он отметил, что, когда группа прибыла в Восточное Средиземноморье в начале марта, президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед группой три приоритета: защита французских объектов, граждан и военнослужащих, развернутых в Восточном Средиземноморье (на тот момент около 4000 французских солдат уже находились между Абу-Даби, Джибути и Ливаном, а авианосец доставил еще 3000 моряков), защита Кипра как члена ЕС и союзника Франции, а также продолжение миссий по оценке обстановки в зонах кризиса.
В июле Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией Киева. Его слова передала Clash Report в социальной сети X.