Французский авианосец вел разведку ситуации на Украине по просьбе Макрона

По словам адмирала, присутствие авианосной группы позволило Парижу получить собственную независимую оценку ситуации. Он отметил, что, когда группа прибыла в Восточное Средиземноморье в начале марта, президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед группой три приоритета: защита французских объектов, граждан и военнослужащих, развернутых в Восточном Средиземноморье (на тот момент около 4000 французских солдат уже находились между Абу-Даби, Джибути и Ливаном, а авианосец доставил еще 3000 моряков), защита Кипра как члена ЕС и союзника Франции, а также продолжение миссий по оценке обстановки в зонах кризиса.