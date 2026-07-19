МИД РФ сообщил о встречах Лаврова на Филиппинах вне рамок АСЕАН

В июне в Казани прошел очный саммит Россия – АСЕАН. В Казань приехали представители всех 11 стран ассоциации. Это делегации Брунея, Малайзии, Вьетнама, Восточного Тимора, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Сингапура, Филиппин. Одной из основных тем саммита стала энергетика, поскольку после конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива некоторые из стран АСЕАН, в том числе Филиппины, обратились к России для закупки нефти. В 2026 г. Филиппины председательствуют в АСЕАН.