МИД РФ сообщил о встречах Лаврова на Филиппинах вне рамок АСЕАН
Министр иностранных дел Сергей Лавров на Филиппинах проведет двусторонние встречи не только по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Дипломат отметил, что по традиции на полях министерских встреч в столице Филиппин 21-22 июля предусмотрена насыщенная программа двусторонних контактов Лаврова с коллегами не только из стран АСЕАН, но и других регионов мира.
Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, 21-23 июля в Маниле Лавров примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
В июне в Казани прошел очный саммит Россия – АСЕАН. В Казань приехали представители всех 11 стран ассоциации. Это делегации Брунея, Малайзии, Вьетнама, Восточного Тимора, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Сингапура, Филиппин. Одной из основных тем саммита стала энергетика, поскольку после конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива некоторые из стран АСЕАН, в том числе Филиппины, обратились к России для закупки нефти. В 2026 г. Филиппины председательствуют в АСЕАН.