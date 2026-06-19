В Казани состоялся саммит Россия – АСЕАН

В Казани состоялся саммит Россия – АСЕАНПутин обсудил взаимодействие с главами делегаций стран Юго-Восточной Азии в самых разных сферах
В Казани 17–18 июня прошел саммит Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) впервые очно с 2018 г. – тогда он проводился в Сингапуре. В Казань приехали представители всех 11 стран ассоциации. Это делегации Брунея, Малайзии, Вьетнама, Восточного Тимора, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Сингапура, Филиппин. В «Казань экспо» 18 июня состоялось пленарное заседание саммита, которое открывали Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос – именно эта страна председательствует в АСЕАН в 2026 г. Одной из основных тем саммита стала энергетика, поскольку после конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива некоторые из стран АСЕАН, в том числе Филиппины, обратились к России для закупки нефти.
Саммит Россия – АСЕАН
Открытыми на пленарном заседании были лишь два их выступления. Путин напомнил, что в 2021 г. – тогда саммит проходил по ВКС – в составе ассоциации еще не было Восточного Тимора. Говорил президент и о том, что АСЕАН пользуется авторитетом во всем мире, а не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что ассоциация опирается на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. «Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН», – заявил Путин. Стратегическое партнерство же между Россией и АСЕАН становится в условиях геополитической турбулентности стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сотрудничество, а не конфронтация – лучший путь к построению мира, сказал президент Филиппин в начале своего выступления. Маркос обозначил три приоритета будущего сотрудничества АСЕАН с Россией. Первый – это мир, безопасность и стабильность. Он почти повторил слова Путина, что в период геополитической нестабильности сотрудничество России и АСЕАН невозможно переоценить: «Транснациональные угрозы, такие как терроризм, незаконный трафик, онлайн-мошенничество, не видят границ. Именно поэтому наши ответные реакции также должны быть межграничными». Также партнерству АСЕАН с Россией надо развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество.
Дальнейшее заседание прошло в закрытом от СМИ режиме. Второе пленарное заседание, посвященное интеграционным процессам в Евразии, состоялось за рабочим завтраком и было полностью закрытым. Журналисты в это время ожидали лидеров России и Филиппин – те должны были выступить с заявлениями по итогам саммита. Кроме российских и международных СМИ на встрече оказались и блогеры – боксер Григорий Дрозд, актриса Екатерина Шкуро и даже бывшая супруга футболиста Павла Погребняка. Полчаса фотографировались на фоне подиума, где должны были выступить лидеры государств, – благо времени для их ожидания было много. Дрозд потом сказал «Ведомостям», что хотел задать президенту вопрос про спорт – но Путин и Маркос обошлись без вопросов. Хотя в этот день вопросов у всех было много.
Итоги саммита
На саммите было высказано много идей, которые касались активизации экономического партнерства, увеличения показателей встречной торговли, расширения взаимных капиталовложений, сказал Путин в своем заявлении, но для этого нужно переходить на расчеты в национальных валютах.
По его словам, Россия готова нарастить экспорт в страны АСЕАН удобрений, лекарств, а также продолжит поставки продовольствия и энергоносителей. Также Россия готова помогать государствам региона в развитии атомной энергетики, поскольку «Росатом» обладает уникальными технологиями возведения электростанций, подчеркнул он. Все главы делегаций на саммите высказались за поддержание тесной внешнеполитической координации, по многим международным проблемам позиции близки, сказал Путин. В частности, это касается ситуации вокруг Ирана – все страны приветствовали договоренности Тегерана и Вашингтона о прекращении военного конфликта и работе над мирным соглашением, заявил Путин.
«Мы подтвердили желание укрепить сотрудничество в области безопасности, политики, экономики, культуры. Мы обменялись мнениями относительно содействия миру, стабильности, устойчивому развитию, укреплению продовольственной и энергетической безопасности, содействия торговле и инвестициям, развитию научно-технического прогресса, а также углублению межчеловеческих связей», – сказал Маркос. А кроме того, на саммите обсудили и события в Евразии в целом, добавил президент Филиппин.
По итогам саммита была принята Казанская декларация, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и АСЕАН (2026–2030) и совместные заявления о сотрудничестве в культуре и энергетике. В декларации стороны выразили приверженность 16 пунктам сотрудничества. Среди них – продвижение «дружественных отношений», общее видение мирного будущего «более широкого региона, включающего Азиатско-Тихоокеанский регион, Индийский океан и Евразию». Россия и АСЕАН договорились и «укреплять диалог по вопросам безопасности для более эффективного противодействия традиционным и нетрадиционным вызовам».
Кроме того, одна из целей – обеспечить развитие морского сотрудничества, безопасность и свободу судоходства и полетов. Сотрудничество будет идти и по приоритетным направлениям в рамках «Индо-Тихоокеанского видения» АСЕАН («Индо-Тихоокеанский регион» – принятый в западном дискурсе термин вместо «Азиатско-Тихоокеанского региона», при этом здесь понимание у стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) расходится с США, которые продвигают альтернативные блоки в регионе вроде QUAD. – «Ведомости»). АСЕАН будет теснее взаимодействовать не только с Евразийским экономическим союзом, но и с Шанхайской организацией сотрудничества.
Что касается заявления о сотрудничестве в энергетике, Россия и АСЕАН договорились наращивать сотрудничество для обеспечения безопасности и диверсификации энергетических поставок, в том числе за счет расширения торговли, инвестиций и долгосрочных коммерческих партнерств в области нефти, газа, СПГ и электроэнергии в соответствии с рыночными принципами и национальным законодательством. Также стороны договорились изучить возможность взаимодействия в практике создания стратегических резервов и накопления запасов. Кроме того, в заявлении говорится о расширении сотрудничества в области энергетического перехода, возможном сотрудничестве в сфере мирного атома.
Уже после саммита президент провел шесть двусторонних встреч с главами делегаций. Накануне он встречался с Маркосом, султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Кроме того, состоялась его встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом – вне рамок саммита. А 18 июня Путин побеседовал с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьером Сингапура Лоренсом Вонгом, премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьером Камбоджи Хун Манетом и премьером Восточного Тимора Шананой Гужмао.
Самой примечательной из встреч 18 июня стала беседа с премьером Сингапура Вонгом. Эта страна распоряжением правительства в марте 2022 г. внесена в список недружественных, поскольку после начала спецоперации на Украине ввела санкции. Однако встреча как раз прошла дружески – она была первой на высшем уровне с 2018 г. «С теплотой вспоминаю свой визит в Сингапур, который, кроме двусторонней программы, включал и участие в третьем саммите Россия – АСЕАН. Именно на нем было провозглашено стратегическое партнерство нашей страны с ассоциацией», – сказал Путин. По его словам, контакты продолжаются по линии внешнеполитических ведомств, потенциал есть и в экономической сфере: «Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми».
Вонг поблагодарил Путина, российское правительство и народ за радушный прием: «Я впервые оказался в России лично. Это также мой первый визит в официальном качестве, поэтому это особенно символично. Я очень рад, что у меня есть возможность в рамках этой встречи побеседовать с вами». Двусторонние связи «насчитывают много лет» и Сингапур ценит отношения с Россией, отметил он. С Путиным же он хотел бы обсудить те области сотрудничества, где есть общие интересы, завершил премьер-министр.
Оценка саммита
Россия в первую очередь выиграла по итогам саммита в имиджевом плане, показав, что она не находится в изоляции, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. В практическом же смысле Москва ищет себе новые рынки в ЮВА, потому что в торговле с Китаем, судя по всему, отношения подбираются к своему пределу, продолжает он. Кроме того, Россия пытается создать новые платформы в ЮВА, прежде всего по электронной торговле. Из этого региона доносятся и другие точечные предложения – по фарминдустрии, гостиничному бизнесу и агропромышленной продукции.
Но главнейшим направлением в отношениях России и АСЕАН остается энергетика, подчеркивает Маслов. Сильно пострадавшие из-за закрытия Ормузского пролива страны ЮВА договаривались в Казани о поставках не только энергоносителей, но, например, калийных, азотных удобрений и даже метанола, отмечает аналитик. И Россия в данном кейсе быстро «подсуетилась».
Что же касается двух самых недружественно настроенных стран в АСЕАН – Филиппин и Сингапура (в список недружественных официально включен из них лишь Сингапур), то если с первыми и до Маркоса у Москвы «никогда не было серьезных отношений, кроме гуманитарных», то Сингапур долго был базой для многих российских компаний. Сейчас эта страна хотела бы снятия с нее статуса недружественного государства, но до отмены санкций против России этого, скорее всего, не произойдет, заключает Маслов.
Саммит Россия – АСЕАН можно отнести к числу внешнеполитических побед России, считает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Москва придает особое значение расширению своих возможностей в АСЕАН, поскольку этот регион является недооцененным. Поэтому значение саммита нельзя преуменьшать, пусть он проходит даже не столь масштабно, как саммит БРИКС в Казани в 2024 г., продолжает Кортунов.
Открытым остается вопрос, насколько сторонам удастся использовать этот импульс для развития конкретных проектов и последуют ли за саммитом мероприятия на рабочем уровне, продолжает Кортунов. Здесь у каждой страны свои проекты, но Россия рассчитывает приобрести новые возможности на продовольственных рынках, в сфере атомной энергетики и поставок вооружений, отмечает он. Для Москвы же могут быть полезны партнерские отношения в отраслях, где Россия испытывает трудности из-за западных санкций. Что касается встречи Путина с Маркосом, то Филиппины – один из самых непростых партнеров России в регионе, тем более что действующий президент гораздо ближе к Вашингтону. Тем не менее российское руководство готово работать даже с этой администрацией в Маниле, резюмирует Кортунов.
Сам факт проведения такого саммита очень важен и полезен, соглашается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, АСЕАН сейчас переживает много проблем, но продолжает оставаться структурой, которая оказывает влияние на страны, которые в большинстве своем относятся к России позитивно или нейтрально. Тот факт, что лидеры стран АСЕАН, включая Маркоса, приехали в Казань, говорит о том, что возможности у Москвы в этой части света есть, добавляет эксперт. По его словам, члены АСЕАН – государства состоявшиеся и состоятельные, но зажатые в жерновах между США и КНР, так что наличие для них внешних влиятельных партнеров вроде России весьма важно. Отношения Москвы с АСЕАН только начинают развиваться и сейчас им был придан определенный стимул, заключает эксперт.