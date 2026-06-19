В Казани состоялся саммит Россия – АСЕАН

Дальнейшее заседание прошло в закрытом от СМИ режиме. Второе пленарное заседание, посвященное интеграционным процессам в Евразии, состоялось за рабочим завтраком и было полностью закрытым. Журналисты в это время ожидали лидеров России и Филиппин – те должны были выступить с заявлениями по итогам саммита. Кроме российских и международных СМИ на встрече оказались и блогеры – боксер Григорий Дрозд, актриса Екатерина Шкуро и даже бывшая супруга футболиста Павла Погребняка. Полчаса фотографировались на фоне подиума, где должны были выступить лидеры государств, – благо времени для их ожидания было много. Дрозд потом сказал «Ведомостям», что хотел задать президенту вопрос про спорт – но Путин и Маркос обошлись без вопросов. Хотя в этот день вопросов у всех было много.