После крушения парома в Гайане спасли более 50 человек

Специалистам удалось спасти более 50 человек после того, как паром с 116 пассажирами перевернулся у берегов Гайаны. Об этом сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) премьер-министр страны Марк Филлипс.