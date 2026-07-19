После крушения парома в Гайане спасли более 50 человек
Специалистам удалось спасти более 50 человек после того, как паром с 116 пассажирами перевернулся у берегов Гайаны. Об этом сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta,
«53 человека были спасены во время поисковой операции, проводимой после того, как судно MV Barima отправило сигнал бедствия поздно 18 июля», – написал он.
По данным гайанского новостного портала Demerara Waves, паром перевернулся поздно вечером 18 июля.
Издание изначально писало со ссылкой на министра по общественным работам Гайаны Хуана Эдгилла, что спасены восемь человек.