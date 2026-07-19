В Турции призвали создать стратегический союз с Россией, Китаем и Ираном

Участники конференции, исходя из текста декларации, выразили мнение, что главными источниками угрозы масштабного военного конфликта сейчас остаются США и Израиль, а также ситуация вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. Авторы документа подчеркнули, что НАТО больше не отвечает интересам мировой безопасности, поэтому объединение необходимо не просто реформировать, а распустить.