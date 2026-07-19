В Турции призвали создать стратегический союз с Россией, Китаем и Ираном
Создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана могло бы обеспечить глобальную безопасность. Об этом говорится в итоговой декларации международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», которая была организована турецкой партией «Родина».
«В нынешних условиях основой такой силы [способной обеспечить глобальную безопасность] должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», – указано в документе (цитата по «РИА Новости»).
Участники конференции, исходя из текста декларации, выразили мнение, что главными источниками угрозы масштабного военного конфликта сейчас остаются США и Израиль, а также ситуация вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. Авторы документа подчеркнули, что НАТО больше не отвечает интересам мировой безопасности, поэтому объединение необходимо не просто реформировать, а распустить.
Новый стратегический союз государств, отмечается в декларации, сможет создать условия сдерживания и станет основной для более широкой системы международной безопасности.
В конференции участвовали около 200 представителей 17 стран. В рамках обсуждений мнение смогли высказать политические эксперты, ученые, представители неправительственных организаций из России, Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
8 июля в Анкаре завершился саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса. Лидеры стран НАТО приняли декларацию, в которой подтвердили приверженность коллективной обороне, анонсировали новые оборонные закупки на сумму более $50 млрд и согласовали пакет помощи Украине на 2026 г. в размере 70 млрд евро.